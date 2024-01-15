شريف مدكور يشيد بعرض «الحشاشين» في رمضان: «حيكون أحلى مسلسل»

أشاد الإعلامي شريف مدكور، بعرض مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز في الموسم الرمضاني 2024.

ونشر شريف مدكور البوستر الدعائي للمسلسل عبر موقع «إنستجرام»، والذي يحمل صورة كريم عبدالعزيز معلقا: «حيكون أحلى مسلسل في رمضان، تخيلوا عبقري الكتابة الأستاذ عبد الرحيم كمال في عمل من إخراج المبدع أستاذ بيتر ميمي، وبطولة المصري الأصيل النجم كريم عبد العزيز، في عمل من إنتاج الكبير الأستاذ تامر مرسي».

أبطال مسلسل الحشاشين

ويُشارك في بطولة مسلسل الحشاشين، كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر،من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.