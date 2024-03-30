شريف مدكور لـ«ع المسرح»: أعشق النظام والنظافة ولا أقبل بـ«الهرجلة» نهائيا

قال الإعلامي شريف مدكور، إنَّ طبعه أقرب لـ«سي السيد»، وهو ما تسبب في إنهاء العديد من العلاقات قبل أن تتوج بالزواج، موضحاً: «لم أرث هذا الطبع عن والدي، ولكن عشرتي صعبة ومش أي حد يقدر يعيش معايا في مكان واحد مدة طويلة».

حساسية مفرطة تجاه النظام والنظافة

وأضاف «مدكور»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «بسبب النظام والانضباط الشديدين لدي والنظافة المفرطة، وربما أخذت الانضباط من والدي ولكن لأني أعاني من وسواس شديد تطور لأمر إلى مرحلة شديدة من الانضباط والنظام والنظافة والترتيب».

لا أقبل بالهرجلة

وتابع: «والدي بسبب طبيعة عمله كان منظماً للغاية ولكن في عمله أكثر من البيت، وأنا على النقيض لأني لا أقبل الهرجلة تماماً في البيت وكل شيء في مكانه لأقصى درجة، لدرجة لو انقطع التيار الكهربائي سأسير وأنا عارف مكان كل شيء».