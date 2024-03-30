شريف مدكور لـ«ع المسرح»: ممارستي لـ«اليوجا» ساعدتني على الخشوع في الصلاة

قال الإعلامي شريف مدكور، إنَّ أحد تصريحاته التي تسببت في هجوم حاد عليه هو أنه مارس رياضة اليوجا بهدف الخشوع في الصلاة، موضحاً: «كنت بفكر في المرتب والعربية اللي محتاجة تصليح، وبسرح في صلاتي وحاولت أركز وأبعد عن أي تشتت».

كورسات اليوجا والوصول لصفاء الذهن

وأضاف «مدكور»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، على شاشة «الحياة»: «عيب أوي وأنا واقف أصلي والوسواس يشتت انتباهي ويبعدني عن التركيز، ونصحوني بـ كورسات اليوجا واستمريت فيها حوالي 3 سنوات وعودتني صفاء الذهن وساعدتني على الخشوع».

الحرص على التسبيح قبل الصلاة

وتابع: «أحلى حاجة في الدنيا لأي دين هو صلاة العبد لربه.. يبقى منه لربه.. وعملت بوست شرحت فيه للناس قبل ما أصلي بصلي إزاي، مثل بُعد الموبايل عني ويكون مغلق وأرتدي ملابس مريحة، وقبل الدخول في الصلاة احرص على التسبيح».