مسلسل المعلم الحلقة 20.. مصطفى شعبان لعبها على الكل وحير اللواء شوقي معاه

بدأت الحلقة 20 من مسلسل المعلم، بهروب مصطفى شعبان من فخ أحمد بدير «الجنتل»، وذلك بعد أن قام أسامة الهادي «منعم» بقطع الطريق على البلطجية، الذين كانوا يراقبوه بعد إشعاله النيران في الطريق بأكمله.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم

ويقوم منذر رياحنة «عنتر» بالتفكير مع أحمد بدير في التخلص من مصطفى شعبان «المعلم».

ويحاول مفيد عاشور إقناع ابنته سهر الصايغ «زمزم» أن تتلقى العلاج اللازم، بعد إصابتها بمرض السرطان.

ويصل مصطفى شعبان إلى السوق، ويقوم بتسليم بضاعة السمك لمنذر رياحنة ويستلم المخالصة التي تمنع أحمد فؤاد سليم من السجن.

المعلم يخفي شحنة المخدرات

ويدخل اللواء شوقي إلى السوق، ليقوم بالقبض على أحمد بدير بتهمة حيازة المخدرات، ولكن يتفأجئ بعدم وجودها، بعد إن إخفاها مصطفى شعبان قبل وصوله إلى السوق.

ويدخل أحمد بدير ومنذر رياحنة في حالة من الصدمة، بسبب خسارتهم المخدرات، لأنها تساوي مبلغ مالي كبير.