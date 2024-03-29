هل تخبر زمزم زوجها مصطفى شعبان بسر والدها في مسلسل المعلم؟

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى، كان أبرزها كشف سر مرض زمزم الدور الذي تجسده الفنانة سهر الصايغ، وذلك عندما ذهبت صديقتها إلى والدها وأخبرته أنها مريضة بسرطان الدم.

بعد ذلك التقى والد زمزم زوجة المعلم معها، وحاول مساعدتها وأخرج لها من الصندوق جنيهات ذهب، لتسأله عن مصدرها ليرد الأب قائلا: «مش لازم تعرفي مصدرها منين.. كنت بحوشها من ورا عمك حامد»، الأمر الذي جعل الصدمة تسيطر عليها، ما أثار تساؤلا: «رد فعل المعلم هيكون أي لو عرف إن عمه السبب في كل حاجة».

توقع العديد من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي أحداث الحلقة 19 من مسلسل المعلم ورد فعل مصطفى شعبان بعد معرفة الحقيقة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «المعلم ممكن ينصدم لو عرف اللي حصل»، وأيضا: «هي ممكن زمزم تحكيلها ويسامح عمه»،وتوقع البعض الأخر أن عمه السبب في تدمير المعلم حامد، لأنه عندما أخبره مصطفى شعبان أنه تمكن من الوصول إلى المعلم قلاش لمعرفة الحقيقة سيطرت عليه حالة من القلق والخوف.

أحداث مسلسل المعلم

وخلال أحداث الحلقة من المسلسل حاول مصطفى شعبان نُصب كمين للمعلم شداد وذلك بالتعاون مع الشرطة، بعدما اكتشف أنهم يستغلونه لنقل المخدرات مع السمك من السويس إلى سوق الأتكة في القاهرة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.