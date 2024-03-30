متحدث الشباب: أسرة أحمد رفعت رحبت بزيارة الوزير وطلبت طمأنة الجمهور

أكد الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزرة الشباب والرياضة، أن أسرة اللاعب أحمد رفعت رحبت بزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة له، صباح اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل، بعد التأكد من تحسن حالته الصحية وسماح حالته بالزيارة.

زيارة الوزير لأحمد رفعت لم تكن مفاجئة

أضاف «الشاذلي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيارة لم تكن مفاجئة، لكن تم التنسيق قبلها مع الأسرة وإدارة المستشفى، للتأكد من أن حالة اللاعب تسمح بذلك دون أن يحدث أي ضرر، وتبين أن اللاعب في حالة جيدة وأصبح في غرفة الرعاية المتوسطة.

أشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن التقاط بعض الصور للوزير مع اللاعب جاء بترحيب تام من اللاعب أحمد رفعت، وشقيقه المرافق له، وبعض أفراد الأسرة، لطمأنة الناس والشارع الرياضي، لاسيما أن حالة اللاعب كانت الشغل الشاغل والحديث الرئيسي في الوسط الرياضي منذ تعرض اللاعب للأزمة في 11 مارس الجاري، ودخوله مستشفى زمزم بالإسكندرية.

قرارات هامة لوزير الشباب.. توفير الأجهزة الطبية في الملاعب

أوضح «الشاذلي»، أن زيارة الوزير للاعب ليست هي المرة الأولى، بل كان الوزير حريصا، باعتباره المسئول الأول عن الشباب والرياضة في مصر، ومن منطلق مسؤوليته وواجبه الرسمي، قبل الشخصي الاطمئنان على حالة اللاعب، وتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية العلاج والخروج من الأزمة بأسرع وقت وبالشكل الأمثل، ولذلك لم تنقطع الاتصالات والمشاورات بين وزير الشباب والرياضة مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور وكذلك مسؤولو نادي فيوتشر، لمتابعة الحالة على مدار الساعة، وتوفير أفضل طرق لعلاج اللاعب، حتى جرى نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة بالتنسيق بين الجهات الثلاثة وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي ومسؤولي نادي فيوتشر.

واختتم، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب، حديثه، بنفي اعتراض أسرة اللاعب تماما، على زيارة الوزير، أو التقاط أي صور للاعب، مع الوزير والوفد المرافق معه من وزارة الشباب والرياضة،موضحا أن الوزير اطلع على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التي يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التي توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

ولفت إلى أن الوزير اتخذ قرارا فوريا بضرورة توفير أجهزة طبية متطورة في الملاعب المصرية في جميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعية الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التي قد يواجها اللاعبين بالملاعب.