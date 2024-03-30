وزير الرياضة: لا توجد خلافات داخل المنتخب.. و«صلاح» سيعود قريبا

نفى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجود أزمة بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وبين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مشيرا إلى أن فترة التوقف الأولى لم يشارك فيها اللاعب محمد صلاح للإصابة، مؤكدا أنه مع فترة اللعب الدولي في يونيو المقبل سيكون صلاح قد تعافى تماما من الإصابة التي كان يعاني منها في فترة سابقة، وسيشارك بقوة خلال هذه الفترة، ولا توجد خلافات.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها، بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المجموعة.

استقرار اللاعبين بالمنتخب

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه لا توجد أية أزمات، وهدفنا استقرار اللاعبين بالمنتخب وتقديم أداء متميز خلال الفترة المقبلة، وتحقيق مكاسب تنشر الفرحة بين أبناء الوطن العاشق لكرة القدم.

جهود الرئيس السيسي في دعم الرياضة المصرية

وثمن الوزير جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الرياضة المصرية وتحديث البنية التحتية في الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن هذا ما لمسناه في افتتاح استاد العاصمة الجديد، مشيدا بدور أندية سيتي كلوب في تطوير منظومة الاستادات واستغلال المساحات غير المستغلة أفضل استغلال من أجل تحقيق النفع على المواطنين من رواد تلك الأندية.

واستطرد الوزير، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير العمل في كافة المنشآت الرياضية في النوادي ومراكز الشباب والهيئات الشبابية للتطوير ودعم الفرق في مختلف الألعاب للوصول إلى مفهوم رياضة القمة، مشيرا إلى أنه تم تطوير 14 استادا على مستوى الجمهورية بفكر اقتصادي واستثماري يوفر الأنشطة المختلفة ويحقق عائد يعود بالنفع على اعمال الصيانة والتطوير كما يوفر العديد من فرص العمل للشباب.

يذكر أن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية افتتحا حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها، اليوم، ثم تفقدا النادي واستمعا إلى عرض عن خطة شركة استادات للاستثمار المالكة لمجموعة سيتي كلوب حول التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة.

وأشاد وزير الرياضة بالبينة الإنشائية الرياضية في أفرع أندية سيتي كلوب في مختلف المحافظات والتي تتيح خدماتها المتنوعة للأعضاء بغية نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوفير كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لهم، مثنيا كذلك على الجهود المبذولة لمزيد من التطوير على مستوى البنية الرياضية في تلك الأندية، ومنها على سبيل المثال إنشاء حمام سباحة أوليمبي بنادي سيتي كلوب بنها، يُضاف إلى المنشآت الرياضية بالنادي.

ولفت الوزير إلى نجاح أندية سيتي كلوب في جذب أعداد كبيرة من الأعضاء بمختلف المحافظات وأهدافها التي تتسق مع استراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشرها بالمجتمع.

ومن جانبه رحب محافظ القليوبية بوزير الشباب والرياضة على أرض المحافظة، معربا عن سعادته البالغة لافتتاح حمام السباحة الأولمبي بنادي سيتي كلوب بمدينة بنها، حيث يعد ثاني حمام سباحة أوليمبي في القليوبية بعد حمام سباحة نادي العبور.

وأعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح هذا الحمام، مؤكدا أهميته في تنمية الرياضة في محافظة القليوبية، خاصةً رياضة السباحة، مشيراً إلى أن هذا الحمام سيُساهم في إتاحة الفرصة للكثير من الشباب لممارسة هذه الرياضة، واكتشاف المواهب الجديدة.