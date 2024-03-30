وزير الرياضة يكشف تطورات حالة أحمد رفعت.. وسبل مواجهة طوارئ الملاعب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التقارير الطبية الأخيرة لحالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، أكدت تحسن حالته بعد نقله لمستشفى وادي النيل بالقاهرة، حيث تم نقله بمنتهى الحرفية، مقدما الشكر للقيادات الصحية بمحافظة الإسكندرية، ووزارة التعليم العالي، ورئيس جامعة الإسكندرية الذي أرسل خبراء القلب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها، بتكلفة 65 مليون جنيه، بحضور الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المجموعة.

الحالة الصحية لأحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار

وتابع وزير الشباب، خلال كلمته بافتتاح حمام السباحة الأوليمبي بنادي سيتي كلوب ببنها، أن المدرسة الطبية المصرية لها تاريخها وأصولها وعلمائها وهذه هي مصر، وبالتالي فإن حالة اللاعب أحمد رفعت أصبحت أكثر استقرار ودخلت في مدرج التطور الطبيعي، كما أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تضم خبراء على أعلى مستوى من المتخصصين وأساتذة القلب.

تعميم جهاز الصدمات الكهربائي

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة أرسلت خطابا لاتحاد كرة القدم المصري بضرورة تعميم جهاز الصدمات الكهربائي ويتم استخدامه في الملعب قبل النقل إلى المستشفيات، موضحا أن الكود الخاص بالوزارة هو تواجد سيارة إسعاف مجهزة في أرض الملعب، وأن وجود هذا الجهاز في الملعب سيكون له تأثير كبير جدا في سرعة علاج أية إصابات طارئة.

وشملت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة في سيتي كلوب بنها، صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة في حضور الأجهزة الفنية بالنادي، كما حضر عرضا قدمه الناشئون والناشئات بأكاديمية سيتي كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبي، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعها.

وعرض مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب خطة شركة استادات للاستثمار المالكة لمجموعة سيتي كلوب، والتي تهدف إلى التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة.