وزير الرياضة خلال زيارته لأحمد رفعت: توفير أجهزة طبية متطورة بالملاعب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس مدير المستشفى.

تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت

وخلال الزيارة، تبادل الوزير مع اللاعب أحمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك أية متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج بمستشفى وادى النيل.

وأبدى وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع أحمد رفعت خاصة في ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي يقدمها مستشفى وادي النيل، وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاج اللاعب.

واطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التي يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى الذي يوفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل، والخروج من هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنيا على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لأحد المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

إجراءات عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت لسقوط مفاجئ

ولفت صبحي إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب أحمد رفعت لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، كان في مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجئ وأمراض القلب وجميع العوامل التي تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وانتهى الاجتماع إلى توفير أجهزة طبية متطورة في الملاعب المصرية بجميع الألعاب، وتدريب الفرق الطبية على استخدامها بالأندية والمنتخبات القومية، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، وعقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعيه الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التي قد يواجها اللاعبين بالملاعب.