«شباب النواب»: ستاد العاصمة الإدارية صرح رياضي عالمي على أرض مصر

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، محمود حسين، أن المنشآت الرياضية شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يجعل مصر قادرة على استضافة أي بطولة عالمية.

استاد مصر صرح رياضي عالمي

وأشار رئيس اللجنة في بيان صحفي، إلى أن ما شاهده في ستاد مصر خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا، أمس، يؤكد عظمة الدولة المصرية، وقدرتها على تشييد أعظم المنشآت واستضافة كبر البطولات، قائلا: «استاد مصر صرح رياضي عالمي».

وأشاد بالحضور الجماهيري الكبير، قائلا: «امتلأت المدرجات عن آخرها، و نسي الجميع انتماءه لناديه، ورفع الجمهور شعار مصر فوق الجميع، ما يعكس عظمة الشعب المصري والتفافه حوله وطنه، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تمثلت في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

مصر قبلة لأي بطولة عالمية

وأوضح أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبرى البطولات، وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية، وقادرة على تنظيم أي حدث رياضي.