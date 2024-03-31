تراجع أسعار الذهب اليوم.. انخفاض 35 جنيها في جرام عيار 24

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 31-3-2024، انخفاضًا ملحوظًا، فيما سجل جرام عيار 24 نحو 3531 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 3566 جنيهًا بالأمس، بانخفاض 35 جنيهًا، في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر نحو 3090 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 3120 بالأمس، بانخفاض وصل لـ30 جنيهًا في الجرام الواحد.

تنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض نهاية التعاملات المسائية، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2649 جنيهًا، بعدما سجل 2674 جنيهًا للجرام، بانخفاض 25 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2060 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، نحو 24 ألفًا و720 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 24 ألفًا و960 جنيهًا، بانخفاض 240 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجّلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارًا.