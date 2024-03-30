أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. اعرف عيار 24 بكام

أعلنت الشعبة العامة للذهب، أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 30- 3- 2024، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية ويعد جرام الذهب عيار 24 هو الأكثر نقاءً بين أعيرة الذهب المختلفة

أسعار الذهب اليوم

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيه للشراء وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين خاصة في التزين ويقبل على شرائه شريحة كبيرة من المواطنين وقت الزفاف بكافة المحافظات والقاهرة الكبرى أيضًا من جانب الطبقة المتوسطة.

وتنشر الوطن، أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2657 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2072 جنيه، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 24 ألفًا و800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجلت الأونصة الذهبية نحو 2233 دولارا.