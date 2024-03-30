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دراما المتحدة

سعر جرام الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات المسائية.. اعرف سجل كام

كتب:

محمد متولي
05:37 م | السبت 30 مارس 2024
مشغولات ذهبية

مشغولات ذهبية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 30-3-2024 خلال بداية التعاملات المسائية، استقرارا، إذ سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3566 جنيهًا للشراء في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3120 جنيها للشراء وهو الأوسع انتشارًا بين المواطنين.

وتنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم خلال بداية التعاملات المسائية وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة دون مصنعية 2674 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2080 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 30- 3- 2024، في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، نحو 24 ألفًا و960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجّلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارا.

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بقلم محمد متولي