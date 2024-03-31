انخفاض سعر الذهب اليوم الأحد 31-3-2024 في سوق الصاغة والمحال

شهد سعر الذهب انخفاضًا كبيرًا اليوم الأحد 31-3-2024 في بداية التعاملات الصباحية، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3531 جنيهًا للشراء، بعدما سجل بالأمس 3566 جنيهًا للجرام الواحد، بانخفاض 35 جنيهًا في سعر الجرام، في محلات الصاغة دون ضريبة أو مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3090 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 3120 جنيهًا بالأمس، بانخفاض وصل لـ30 جنيهًا في الجرام الواحد، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين.

تنشر «الوطن»، أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض بداية التعاملات الصباحية، وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، بمحلات الصاغة دون مصنعية 2649 جنيهًا، بعدما سجل بالأمس 2674 جنيهًا للجرام، بانخفاض 25 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية نحو 2060 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعر الأمس، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 31- 3- 2024، مع بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، نحو 24 ألفًا و720 جنيهًا للشراء، بعدما سجل 24 ألفًا و960 جنيهًا، بانخفاض 240 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وشهد سعر الذهب عالميًا حالة من الاستقرار، وسجّلت الأونصة الذهبية نحو 2234 دولارًا.