«من غير تعب ولا كركبة».. أسهل طريقة لغسيل المواعين بعد عزومات شهر رمضان

تكثر العزومات خلال شهر رمضان المبارك، وتزداد معها كمية المواعين المتسخة بشكل كبير، والتي تحتاج ربة المنزل لغسيلها أولا بأول، للحفاظ على نظافة المطبخ وضمان جودة الطعام.

ولأن كثير من ربات البيوت يجدن صعوبة كبيرة في غسيل المواعين، لا سيما أن يومهن يكون طويلا ومُرهِقا بسبب الصوم لساعات طويلة وإعداد الطعام، فيمكن أن نستعرض أسهل طريقة لغسيل المواعين دون كركبة.

وتتمثل أسهل طريقة لغسيل المواعين بعد عزومات شهر رمضان الكريم، بحسب ما ورد بموقع «The clean life»، في التالي:

نصائح قبل البدء في غسيل المواعين

ارتداء القفازات لحماية يديكي من الماء والصابون، والتأكد من ارتداء قفازات مناسبة. فرز المواعين وتقسيمها حسب نوعها وحجمها لتسهيل عملية الغسيل. تنظيف البقايا والبدء بإزالة بقايا الطعام من الأطباق والأواني، باستخدام سكين أو ملعقة. نقع الأواني المتسخة، خاصةً تلك التي تحتوي على بقايا طعام دهنية، في ماء دافئ مع صابون لفترة قصيرة قبل غسلها.

نصائح أثناء غسيل المواعين

استخدم الماء الساخن مع سائل غسيل الأطباق لتنظيف الأواني بشكل فعال. البدء بالأطباق الأقل اتساخا، مثل الأكواب والملاعق والشوك، ثم الانتقال إلى الأطباق الأكثر اتساخا مثل الأواني والصحون. استخدام الإسفنجة الناعمة لغسل الأطباق الزجاجية، والإسفنجة الأكثر خشونة للأواني المعدنية. استبدال الماء بانتظام في أثناء غسيل المواعين لمنع تراكم الأوساخ.

نصائح بعد غسيل المواعين

تجفيف الأواني جيدا باستخدام منشفة نظيفة، لمنع تكون البقع. ترتيب الأواني في مكانها بعد غسلها وتجفيفها. تنظيف الحوض بعد الانتهاء من غسل المواعين لمنع انتشار الجراثيم.

نصائح إضافية لتسهيل غسيل المواعين

كما أن هناك عدة نصائح يمكن اتباعها لتسهيل عملية غسيل المواعين، لا سيما في حال كانت كثيرة بعد العزومات، منها: