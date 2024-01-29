احذر من أكثر الأشياء المليئة بالبكتيريا الخطيرة.. موجودة في كل مطبخ

مع محاولات الدراسات المختلفة في تقليل نسبة الميكروبات التي تؤثر على صحة الإنسان، وتحديدا التي تختبئ داخل المنازل، كشفت دراسة عن قنبلة موقوتة داخل كل مطبخ، قد تحمل ميكروبات أكثر ضررا من المتواجدة داخل المرحاض.

إذا كنت شخصًا يستخدم نفس الإسفنجة بشكل متكرر لمسح أسطح المطبخ والطاولات والأطباق، واستبدالها كل شهر أو نحو ذلك، فقد تجعلك دراسة منشورة في مجلة Scientific Reports ترغب في تغيير عادات التنظيف الخاصة بك في أسرع وقت ممكن.

تحذير: إسفنجة المطبخ تحمل بكتيريا أكثر من المرحاض

حلل فريق من الباحثين الألمان 14 إسفنجة مطبخ مستخدمة، تم جمعها من منازل في جنوب غرب ألمانيا، واكتشفوا أنها تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا بشكل مرعب، وبينما يضيع البعض وقته في محاولة تنظيف الإسفنجة، وجدت الدراسة أن أفضل ما يمكنك فعله هو استبدال الإسفنجة مرة واحدة في الأسبوع.

هل التنظيف المستمر لإسفنجة المطبخ يقتل البكتيريا؟

أظهرت الأبحاث السابقة أن إسفنجة المطبخ تحتوي على بكتيريا أكثر نشاطًا من أي مكان آخر في المنزل، بما في ذلك المرحاض، وقد أظهرت أيضًا أن الإسفنج يحتوي على بكتيريا مسببة للأمراض، وهو النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض، مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ووصف الباحثون الإسفنج بأنه هو أكبر خزان للبكتيريا النشطة في المنزل بأكمله.

لسوء الحظ، أظهرت الدراسة الجديدة أن إسفنجات المطبخ التي يتم تعقيمها بانتظام لا تحتوي على بكتيريا أقل بكثير من تلك غير النظيفة، لذلك ربما يكون من الأفضل الاستثمار في إسفنجة أسبوعية إذا كنت ترغب في الحصول على مطبخ أنظف.