حدث ليلا| إسرائيل تقترب من الهاوية.. دعوات لحرق تل أبيب ومظاهرات لدعم غزة

ما بين مظاهرات واسعة في لندن لدعم القضية الفلسطينية، واشتباكات بين المستوطنين الإسرائيليين وقوات شرطة الاحتلال، اجتمعت مجموعة من الأحداث حول العالم في أمر واحد يشير إلى قرب إسرائيل من الهاوية.

تظاهرات في بريطانيا

في لندن تظاهر آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في أحدث مظاهرة في العاصمة البريطانية، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات للقطاع الذي مزقته الحرب؛ إذ بدأ الحدث، الذي نظمته حملة التضامن مع فلسطين، في ميدان راسل بوسط المدينة، قبل أن يسير الحضور إلى ميدان الطرف الأغر؛ للمشاركة في مسيرة بعد الظهر.

وشهدت لندن العديد من الاحتجاجات واسعة النطاق، المناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أن شنت إسرائيل هجمتها العسكرية على غزة، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

دعوات لحرق تل أبيب

وفي الوقت ذاته، تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين في «تل أبيب» وأمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالته من منصبه وإجراء انتخابات مبكرة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الموافقة على صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، بحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية.

وقد نتج على تلك التظاهرات دعوات من أجل إشعال النيران، وسط إشارات إلى تراخي الحكومة الإسرائيلية، فيما أغلق عدد من المستوطنين الطرق، بجانب اشتباكهم بعنف مع الشرطة الإسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بتقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي تجاه مواصي القرارة، مع قصف مدفعي مكثف من الزوارق، وسير آليات تجاه خيام النازحين، ومنطقة الشاليهات مقابل ميناء خان يونس.

إعادة الحياة لجسر بالتيمور

وفي سياق آخر، خرج تقرير أمريكي يكشف أن فرق الإنقاذ تستعد حاليًا لرفع جزء من حطام جسر مدينة بالتيمور الأمريكية، المعروف باسم فرنسيس سكوت من داخل المياه، وذلك من أجل عودة العمل مرة أخرى بالمكان الشاهد على الواقعة، وفقًا لما كشفه مسؤولون أمريكيون لشبكة «سكاي نيوز».