محافظ الغربية يشارك عمال غزل المحلة السحور الرمضاني بالمنطقة الصناعية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على الاستجابة لدعوة عمال الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، بمشاركتهم السحور الرمضاني، في الليلة الأولى من العشر الأواخر من رمضان.

جاءت دعوة السحور مع عمال غزل المحلة، بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، المهندس محمود الفوطي رئيس الرابطة، المهندس محمد الصياد نائب رئيس الرابطة، المهندس محمد فتحي، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة.

التواجد بين العمال

ووجّه محافظ الغربية الشكر للنائب محمود الشامي، وللمهندس محمود الفوطي، على الدعوة، كما وجّه أيضًا الشكر للعمال على دعوتهم، معربًا عن سعادته البالغة للتواجد بينهم.

وأشار «رحمي» إلى أنّ الغربية محافظة صناعية لديها العديد من المقومات، وعلى رأسها العمالة الماهرة، وخاصة في مدينة المحلة الكبرى، قلعة النسيج التي تصدر إنتاجها لمختلف دول العالم، مختومًا بشعار صنع في مصر.

حل مشكلات المواطنين

ومن جانبهم، وجّه العمال الشكر للمحافظ على مشاركتهم سحور رمضان، كما وجه النائب محمود الشامي والمهندس محمود الفوطي رئيس الرابطة، الشكر والتقدير لمحافظ الغربية على الحضور.

وخلال السحور، تقدم الحضور إلى «رحمي» ببعض الطلبات والمقترحات الخاصة بالمنطقة الصناعية، والتي وجّه بدراستها للحل فورًا.