أفضل أدعية تردد عند السحور.. تزيد الرزق وتمنع الكرب وتغفر الذنوب

لا تزال أيام شهر رمضان الكريم تجود بنفحاتها على المسلمين، ومن ذلك اغتنام الأوقات التي تسبق آذان الفجر بالدعاء، والرجاء من الله سبحانه وتعالى بتحقيق الأمنيات وغفران الذنوب وتقبل الطاعات، وحث النبي محمد صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بالدعاء، وذلك وفقاً للآية الكريمة: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ».

أفضل أدعية تردد عند السحور

وحول أفضل الأدعية التي تردد عند السحور، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الدعاء وقت السحور مستحب، كونه في الثلث الأخير من الليل الذي أوصى النبي أمته على التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في ذلك التوقيت سواء في ليالي شهر رمضان الكريم أو غيره من باقي شهور السنة.

صيغ متعددة للدعاء عند السحور

ولفت «الأطرش» إلى أنّ هناك صيغ متعددة للدعاء عند السحور في شهر رمضان ومنها:

- اللهمَّ تقبّل مني الصيام واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علماً، اللهمَّ قَوّيني بدِيني وأعنّي على قَضاء دَيْني، اللهمَّ اجعل إيماني بك يهديني ورجائي لك يحفظني، يا مَن يعفو عن الكثير ويقبل اليسير، اقبل مني يا الله اليسير واعفُ عنّي الكثير، إنّك أنت الواحد الغفور الرحيم.

- اللهمَّ برحمتك الواسعة اكفنا شرّ ما أهمّنا وتوفّنا وأنت راضٍ عنّا، اللهمَّ اجعل صيامي وقيامي خالصاً لوجهك يا ذا الجلال والإكرام، اللهمَّ إنّا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سُئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلّها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا وتحقّق رغباتنا وتقضي حوائجنا وتفرّج كروبنا وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا وتتوب علينا.

- اللهمَّ لك سأصوم وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخّي وعظمي وعصبي، ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد أهل الثناء والمجد، اللهمَّ لا مانع لِما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

- اللهمَّ إنّي أسألك في هذه الساعة المباركة إيماناً تبشّر به قلبي، وتيقّني أنّه لن يصيبني إلّا ما كتبته لي يا رب العالمين، وأرضني من العيش بما قسمته لي إنّك أرحم الراحمين، إلهي ضعفي وذلّي ظاهرٌ بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك أنت المُعافي فعافني وأنت الشافي فاشفني وأنت القوي فقوني وأنت الساتر فاسترني وأنت المعزّ فأعزّني وأنت الغني فأغنني وأنت الرحمن فارحمني.

- يا مُساعدي في كُربتي ويا صاحبي في شدّتي ويا وليي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي، أنت الساتر لعورتي والمؤمن لروعتي والمُقيل لعثرتي فاغفر لى خطيئتي يا أرحم الراحمين.

- اللهمَّ إنّي أسألك يا مَن لا تغلطه المسائل ولا يشغله سمعٌ عن سمعٍ ويا مَن لا يبرمه إلحاح الملحّين أنت تجعل لي في ساعتي هذه فرجاً ومخرجاً من حيث لا أحتسب، اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ لكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ ومَن فِيهِنَّ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ولَكَ الحَمْدُ أنْتَ الحَقُّ ووَعْدُكَ الحَقُّ، ولِقَاؤُكَ حَقٌّ، وقَوْلُكَ حَقٌّ، والجَنَّةُ حَقٌّ، والنَّارُ حَقٌّ، والنَّبِيُّونَ حَقٌّ، ومُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَقٌّ، والسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ، وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنْتَ.

- اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ مِلْءُ السَّماءِ، ومِلْءُ الأرْضِ، ومِلْءُ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بالثَّلْجِ والْبَرَدِ، والْماءِ البارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ والْخَطايا، كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الوَسَخِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.