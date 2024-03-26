فوائد مذهلة لتناول البليلة في السحور.. شبع طول اليوم

البليلة من الأطعمة المُحببة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية بفضل احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، ويُمكن الاعتماد عليها كوجبة سحور مثالية في شهر رمضان المبارك لأنها تساعد على الشعور بالشبع والتقليل من الجوع أثناء نهار رمضان.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

نصح الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، بتناول البليلة في السحور لأنها من النشويات المعقدة التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ومقاومة الإمساك والغازات، بالإضافة إلى احتوائها على الزنك والفوسفور، اللذان يساهمان في تقوية الجهاز المناعة للجسم.

ويلعب الحديد الموجود في البليلة دورا مهما في الوقاية من الإصابة بفقر الدم والأنيميا، كما يُساهم الانتظام على تناول البليلة في تنشيط خلايا المخ والوقاية من ألزهايمر.

أضاف الحداد لـ«الوطن»: «وجبة البليلة مفيدة جدًا للطلبة فيساعد اعتمادهم عليها في السحور على التركيز في دروسهم، كما يساعد تناول البليلة على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، والوقاية من هشاشة العظام، وذلك لأنها غنية بنسبة كبيرة من الكالسيوم».

ضبط السكر في الدم

وبجانب الفوائد السابقة، أشار موقع وزارة الزراعة الأمريكية إلى أهمية البليلة في ضبط نسبة السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب، وتطهير الجسد من السموم المتراكمة داخله، كما تفيد الأشخاص المصابين بالسمنة لأنها تساعد إلى الشعور بالشبع فترات طويلة، وبالتالي يحدث فقدان في الوزن، وتمتاز البليلة باحتوائها على مضادات أكسدة قوية كالسيلينيوم والبيتا كاروتين، والتي تُساعد على حماية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان.