بشرى سارة لصائمي رمضان.. انخفاض أسعار مكونات السحور الأساسية

تراجعت أسعار الألبان ومنتجات الجبن اليوم الأحد 31-3-2024 في الأسواق والمحلات التجارية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار منتجات الألبان اليوم الأحد بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الجبن والألبان بأنواعها المختلفة اليوم الأحد 31-3-2024، داخل الأسواق المحلية والسلاسل التجارية، فيما سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 135 جنيهًا.

ويختلف سعر الألبان والجبن بحسب النوع ومن مكان لآخر، وتعتبر منتجات الألبان من أبرز السلع التي تتواجد على مائدة الطعام خلال السحور.

أسعار الألبان اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر لتر اللبن السائب نحو 28.90 جنيه بتراجع بنسبة 1.6%.

- سجل متوسط سعر لتر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 41 جنيهًا، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 1.6%.

- وتراجع سعر كيلو اللبن المجفف بودرة بشكل جيد، مسجلا متوسط سعر السلعة نحو 109جنيهات بتراجع 40 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الجبن اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 135 جنيهًا، بتراجع بقيمة 10 جنيهات.

- وسجل سعر الجبن الشيدر متوسط سعر الكيلو نحو 282 جنيهًا، بتراجع 18 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «ثلاجة» نحو 113 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «إسطنبولي» نحو 136 جنيهًا، بتراجع 17 جنيهًا.

- وتراجع سعر كيلو الجبن الرومي ليسجل نحو 241 جنيهًا، بتراجع 7 جنيهات.

أسعار السمن اليوم

- وسجل أسعار السمن الصناعي (النباتي) 119جنيهًا.

- تراجعت أسعار السمن البلدي بقيمة 41 جنيهًا، ليسجل الكيلو سعر 291 جنيهًا.