5 خطوات مهمة لترتيب منزلك قبل العيد.. تخلصي من إحساس الانزعاج

ترتيب المنزل وتنظيفه من العادات الأساسية لربات البيوت، في استقبال عيد الفطر المبارك، وربما يستغرق الأمر عدة أيام، أو من الممكن إنجازه خلال يوم واحد فقط، لكن عادة ما تشعر ربة المنزل بالإرهاق والمجهود حيال ذلك.

نصائح لترتيب المنزل قبل العيد

ولمساعدة ربات البيوت على إنجاز مهام ترتيب وتنظيف المنزل، خلال استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك، قدّم موقع «womansday» مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها، وهي:

التعامل مع مساحة واحدة في وقت واحد

ينصح الخبراء ربات البيوت، بالبدء عادة بمساحة صغيرة، والعمل على إنجازها، ومن ثمّ التعامل مع مساحة واحدة على حدى بعد إتمام كل مرحلة، وذلك لجعل مهمة ترتيب وتنظيف المنزل أقل صعوبة.

إعداد قائمة المهام ذات الأولوية

تعد واحدة من أفضل الطرق لإنجاز مهمة ترتيب المنزل، وهي إنشاء قائمة مهام، تتضمن أهم 5 أشياء ترغبي في إنجازها، في ذلك اليوم.

تحديد المخزون

تعد خطوة تحديد الأشياء التي ترغبين في تخزينها، وإبقاءها بعيدة عن الاستخدام اليومي، من أهم الخطوات التي تساعدك في ترتيب المنزل بشكل بسيط، دون إرهاق.

تحديد الأماكن

خطوة مهمة أخرى وهي تحديد الأماكن التي سيتم خلالها وضع الأشياء المتناسقة والمتشابهة معًا، فعلى سبيل المثال، يمكن تخصيص أماكن لوضع الكتب، وكذلك الأقلام، وكذلك الملابس والأحذية وغيرهم.

تطهير حاويات التخزين

يتعين عليك في حال شراء حاويات التخزين، التأكد من نظافتها مع تطهيرها وتعقيمها جيدًا قبل الاستخدام، وذلك تجنبًا لتسببها في نقل أي عدوى أو حشرات إلى منزلك.