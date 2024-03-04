5 خطوات لتنظيف وديكور المنزل لشهر رمضان.. في أقل وقت وبدون مجهود

أيام تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، إذ تستعد ربات البيوت المصرية بالتجهيزات والأشكال الرمضانية، وأيضا تنظيف المنزل أهم الطقوس التي تحرص عليها ربات البيوت دائمًا لاستقبال الشهر الكريم وضيوفه، لكن قد تمر الأيام سريعًا وتفاجأ الأمهات بدخول الشهر دون اكتمال عملية ترتيبه وتنظيفه.

تنظيف وديكور المنزل لرمضان من أهم الطقوس التي تحرص عليها ربات البيوت دائمًا لاستقبال الشهر الكريم وضيوفه، إذ تفصلنا أيام قليلة عن قدوم شهر رمضان المبارك، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفكار تنظيف وديكور المنزل في شهر رمضان بدون جهد أو تعب.

تنظيف المنزل قبل رمضان

هناك خطوات بسيطة تنظيف المنزل قبل رمضان وترتيبه، خاصة أن تخصص ربات البيوت الكثير من الوقت في عملية التنظيف مما يضاعف عليها المجهود، منها في البداية يجب أن تقوم السيدات بالتخلص من الغبار مهما كان ضيق الوقت، إذ يجب مسح التراب أولاً قبل التنظيف بالماء، وهو ما يساعدك على التنظيف السريع في أقل وقت وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

خلال التنظيف من الضروري الاعتماد على المكنسة الكهربائية لتنظيف السجاد والأنتريه والمفروشات، لأنها تساعد على شفط كل الأتربة وأيضا فتات الطعام أسرع من الكنس العادي، وبعد التنظيف يجب رفع السجاد وتنظيف الأرضيات وإعادته مكانه مرة أخرى، في هذه الحالة تسهل عملية التنظيف.

تقليل المياه من الأشياء الضرورية التي يجب على السيدات الحرص عليها عند تنظيف المنزل، إذ يجب استخدام كميات قليلة من المياه عند مسح الأسطح والأرضيات فقط وتبلل الفوطة بالمنظف والقليل من المياه وتمسح الأسطح ثم تجفف بفوطة جافة حتى لا يتراكم عليها التراب.

أما بالنسبة للأرضيات، يجب أن تبل ممسحة الأرض بمطهر الأرضيات الذي يكون مخفف الماء حتى تمسح الأرض، وبالتالي تطهر دون الحاجة للتجفيف أو تراكم للمياه، بالإضافة إلى تنظيف الحوائط بعناية حتى تعود لوضعها الطبيعي.

أفكار ديكورات المنزل لرمضان

وعن ديكور المنزل لرمضان، يوجد ديكورات عديدة يجب على الأمهات تنظيمها لإدخال الفرحة والسرور على قلوب أطفالهن، وتشجيعهم على الصلاة والصوم، وأيضا من أجل الشعور بالأجواء الرمضانية، طبق حائط رمضان كريم، إذ من الممكن أن تفاجئ الأم أبناءها، بوضع طبقين من الورق بلونين مختلفين، ويتم قص أحدهما إلى نصفين، ولصقه، على ظهر الطبق الآخر، والكتابة عليه بالحروف كلمة «رمضان كريم».

وجاءت من ضمن أفكار ديكور المنزل لرمضان هى صناعة بعض الشراشف من قماش الخيامية ووضعها على السفرة، وأيضا لصق بعض ورق الزينة الذي يكون مزخرف بنقاشات رمضانية على كراسي السفرة، بالإضافة إلى وضع فانوس رمضان صغير في منتصف المائدة.

لم تتوقف ديكورات المنزل لرمضان عند هذا الحد، ولكن يمكن استخدام بعض القطع من قماش الخيامية بألوان جذابة مثل الأحمر أو الأزرق من أجل تغطية وسائد فرش الصالون، وأيضا وضع فانوس رمضان وشموع مزينة بنقشات إسلامية على طاولة الصالون.