«الطاقة الذرية» تحتفل بحصول «المركزي للقياسات الإشعاعية» على «الأيزو»

احتفلت هيئة الطاقة الذرية، ممثلة في المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية، بالنجاح الكبير لمنظومة الكشف الإشعاعي على الواردات لمصر، وذلك بحضور قيادات أجهزة الدولة المشاركة في هذه المنظومة.

الدور القومي لفريق المعمل المركزي

أكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، على الدور القومي الذي يقوم به فريق المعمل المركزي للقياسات الإشعاعية في قيادة منظومة الكشف الإشعاعي على جميع الواردات لمصر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع أجهزة الدولة.

أول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية

وهنأ «الحاج» العاملين بالمعمل المركزي بمناسبة حصولهم على شهادة الايزو 17025:2017 كأول معمل معتمد في مجال القياسات الإشعاعية في مصر والشرق الأوسط، كما أثنى على جهود جميع العاملين بالمنظومة الذين يعملون على مدار الساعة لتغطية جميع المواني المصرية.

حضر الاحتفالية اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من قيادات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة موانيء قناة السويس، والمجلس الأعلى للإعتماد، وجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وعدد من قيادات هيئة الطاقة الذرية وأعضاء هيئة التدريس.

السيطرة على الواردات ومنع دخول أي ملوثات إشعاعية

أوضح الدكتور محمد عبد المحسن رئيس الكشف الإشعاعي بهيئة الطاقة الذرية، أن فريق العمل بالمعمل المركزي للقياسات الإشعاعية يقوم بدور هام للسيطرة على الواردات ومنع دخول أي مواد تحوي ملوثات إشعاعية أو تزيد فيها نسبة الإشعاع عن النسب المسموح بها دولياً، وذلك لحماية البيئة والمجتمع المصري.

فيما أكد الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، أنَّ حصول المعمل المركزي للكشف الإشعاعي على الاعتماد الدولي يعتبر تقديراً لإحدى وحدات الهيئة المتميزة التي تذخر بها الهيئة.