البحوث الفلكية: لا علاقة بين زلزال تركيا والأزمة الروسية الأوكرانية أو التجارب النووية

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا توجد علاقة بين زلزال تركيا وسوريا من ناحية، والحرب الروسية الأوكرانية أو التجارب النووية التي أجريت في أي منطقة من ناحية أخرى، موضحاً أن الزلازل طبيعية وتحدث وفقا للطبيعة الطبوغرافية الخاصة بالأرض.

زلزال تركيا والسدود

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز منذ قليل، بشأن زلزال تركيا، أنه لا علاقة بين الزلازل وإنشاء السدود، فالزلازل هي من تؤثر على السدود وليس العكس، قائلا: «التأثير يكون على السد وليس العكس، وبناء السدود يخضع لاختيار المكان والموقع، ووفقاً لدراسات مكثفة وموثقة، وطرق البناء التي تتم له».

85 محطة لتحليل بيانات الزلازل

وأكد القاضي، أن المعهد يتابع لحظياً النشاط الزلزالي لمنطقة الزلازل في تركيا وسوريا من خلال 85 محطة موزعة عبر محافظات مصر، حيث يُجرى تحليل البيانات أولا بأول، مؤكدأ أن مصر بعيدة الهزات الأرضية النشطة.