استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بئر السبع.. اعرف التفاصيل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قيام شاب من مدينة رهط «عرب 1948»، أقصى شمال أرض النقب، بعملية طعن في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع، صباح اليوم، ما أدى إلى استشهاد المنفذ بإطلاق النار عليه، وفق لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية بينها «وكالة معا».

وأسفر حادث الطعن الذي زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيام الشاب بتنفيذه في محطة الحافلات المركزية بئر السبع، عن إصابة إسرائيليين اثنيين، فيما أشارت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أحد مصابي عملية الطعن حارس أمن.

وسائل إعلام فلسطينية تكشف هوية الشهيد

وأضافت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أنه جرى نقل مصابين اثنين لمستشفى «سوروكا» في بئر السبع، فيما زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شابًا فلسطينيًا طعن مستوطنًا، 20 عاما، وتم إطلاق النار على المنفذ.

وزعمت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يبلغ من العمر حوالي 20 عاما تعرض لعملية طعن صباح اليوم، وأصيب بجروح طفيفة، مضيفة إن جنديا آخر، أصيب بجروح طفيفة بالرصاص.

وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الشهيد يدعى ناجي أبو فريح من مدينة رهط، موضحة أن من المرجح أن حاث الطعن ليس على خلفية أمنية، وإنما ناتج عن جدال مع رجال الأمن الإسرائيلون في المكان.