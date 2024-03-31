جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل.. تبدأ 8 مايو

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، تبدأ من يوم 8 مايو 2024 وحتى يوم 23 مايو 2024، وذلك مراعاة لعدم عقد أي امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

جداول امتحانات الترم الثاني 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه من المقرر أن المديريات التعليمية ستكون مسئولة عن وضع جداول امتحانات الترم الثاني 2024 والإعلان عنها، وفقاً للمواعيد المحددة من وزارة التربية والتعليم ومراعاة ترتيب المواد .

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن امتحانات الترم الثاني 2024 تعقد لمراحل النقل على مستوى الإدارات التعليمية، كما تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات التعليمية .

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وهي كالتالي:-

- يتمّ تقييم مادة القيم واحترام الأخر وفقاً لمعدلات أداء الطلاب في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر.

- يتمّ امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل امتحانات نهاية العام بوقت كاف مع مراعاة زمن المادة دون تعطيل اليوم الدراسي بمعرفة المدرسة وتحت غشراف التوجيه الفني.

- يتمّ تقويم مواد الأنشطة «تربية فنية والموسيقي والتربية الرياضية والتوكاتسو» قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بوقت كاف ويشار اليها «اجتاز - لم يجتز».

- بالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يكون الامتحان متناسب مع ذوي الإعاقة حسب القرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لذلك.