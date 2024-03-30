مفتي الجمهورية يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

توجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بالعزاء والمواساة، إلى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيق سيادته أ. د. عاشور أحمد عاشور، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.

وأعرب المفتي عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور عاشور أحمد عاشور ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.