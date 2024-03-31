مواقف مؤثرة تعرض لها شريف مدكور خلال أداء العمرة.. «علامة من ربنا»

مواقف كثيرة يتعرض لها الإنسان في حياته، قد تكون علامة من الله سبحانه وتعالى على شيء محدد، وهو ما حدث مع الإعلامي شريف مدكور خلال أدائه مناسك العمرة لمرتين متتاليتين، إحداهما بعد إصابته بالسرطان، بحسب ما ذكره في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع على فضائية الحياة، إذ طلب من الله علامة على شيء في حياته أثناء صلاته ركعتين في حجر إسماعيل أمام الكعبة المشرفة.

مواقف في حياة شريف مدكور

«مدكور»، الذي كّرس حياته للعمل الإعلامي طلب من الله أن يعطيه علامة بأنه يسير على الطريق الصحيح: «كنت في العمرة وأنا بصلي في حجر إسماعيل حصلي موقفين مؤثرين، العمرة الأولى قلت وأنا ساجد يارب في ناس بتغتابني وأنا عمري ما بقول الكلمة دي لكن قوتها طلعت كدة مني وفي ناس بتتنمر عليا، طلعت لسه بكمل لقيت واحد مصري ماسكني وبيقولي أرجوك سامحني، فقولتله في إيه، فرد قالي أنا كتير اغتابتك فأرجوك سامحني، وقتها قلت شكرا يارب».

لحظة مؤثرة في حياة الإعلامي شريف مدكور، حينما جاءته الرسالة من الله سبحانه وتعالى: «وقفت اتسمرت والطواف واخدني معاه ومش حاسس إني ماشي على الأرض، وبقيت أركز وبقول معقول في لحظتها ربنا يحبني كدة، دا كان موقف مرعب في حياتي».

إصابة شريف مدكور بالسرطان

بعد عامين من أداء العمرة الأولى وأثناء أداء مناسك الثانية، طلب شريف مدكور من الله سبحانه وتعالى علامة تدل على أنه يسير في الطريق الصحيح: «بعد سنتين رحت العمرة وقلت يارب أديني علامة بس صغيرة إن أنا صح، وبعدها بشهرين ونص جالي الكانسر، وأنا رايح الشغل بابا كلمني وأبلغني إصابتي بكانسر عنيف، وقتها تذكرت كلمة يارب اديني أي علامة، ودي كانت سر قوتي، الناس كانت شاكة إني عندي كانسر وبشتغل وبرقص في البرنامج».

الرضا بقضاء الله هو سر قوة «مدكور» خلال مواجهته المرض اللعين: «الرضا بالمقسوم سر قوتي، والعلامات اللي ادهالي ربنا، في ناس كانت بتقول دا بيدعي أنه عنده كانسر، طيب إزاي أجل العملية وطالع يصور برنامجه بتاع رمضان، وإزاي بياخد الكيماوي ويطلع تاني يوم على الهواء، لكن دا كان علامة حلوة من ربنا وهدية ليا مش ابتلاء».