شريف مدكور لـ«ع المسرح»: أنا صاحب الفضل على نفسي في مسيرتي المهنية

قال الإعلامي شريف مدكور، إنه صاحب الفضل على نفسه في حياته ونجاح مسيرته المهنية، مؤكدا: «عايز أنجح وأوصل، قطر ماشي يدوس على أي حاجة من معوقات، مش عايز أي مطبات، وماشي في سكتي مليش دعوة بحد، وشريف مدكور هو صاحب الفضل عليا في حياتي».

«مدكور»: لن أنافق وهاقول رأيي حتى لو هاخسر شريحة من جمهوري

أضاف «مدكور»، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع على «الحياة»: «أنا لن أنافق وهاقول رأيي حتى لو هاخسر شريحة من جمهوري، لكن الأهم ألا أخسر نفسي، بالنسبة لي أنا مش عايز أخسر نفسي.. ومش هنافق وهاقول براحتي».

شريف:العائلة أولاً.. يليهم شلة الأصدقاء «بيكملوا بعض»

وتابع: «هذا ليس غروراً لكنه تقديراً لذاتي، لأني بحب نفسي جداً وبحب شريف مدكور جداً، وبحب أخرج وأسافر بمفردي وأختلي بنفسي للغاية، وأحب الناس إليَّ عائلتي وأصدقائي المقربين للغاية لقلبي.. احنا شلة وشريف أولاً ولا أحب الظهور في الأماكن العامة والسهرات وبيتي مكاني المفضل وقافل على نفسي داخل فقاعتي».