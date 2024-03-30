شريف مدكور لـ«ع المسرح»: بغير على بنات بلدي وهذا سبب تصريحاتي عن الحجاب

قال الإعلامي شريف مدكور إنك «تكون نفسك وثابت في رأيك وشخصيتك يقويك ضد التنمر»، نافيًا أي تناقض بين هذا الثبات على رأيه وقناعاته، وتصريحاته بشأن وضع قواعد لظهور المحجبات في برنامجه.

أنا على قناعة بشروطي حول ظهور المحجبات ببرنامجي

أضاف «مدكور»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، على شاشة «الحياة»: «رغم تعرضي للهجوم بسبب هذه التصريحات، إلا أني على قناعة بها، والسبب موقف مر بي منذ عام ونصف، عندما كنت في باريس مع مجموعة من الأصدقاء، نتناول العشاء في مكان ما، وتناقشنا مع الجرسون الذي أبدى ملاحظته على حجاب المصريات».

تعليق جرسون في باريس عن حجاب بعض الفتيات دفعني لهذا

تابع: «الجرسون لاحظ ستات عرب بيروحوا المطعم، ومن وسطهم ستات مصريات محجبات، لكن ملابسهن تبرز مفاتنهن، ويضع ميكب صارخًا بخلاف محجبات من دول أخرى يرتدين العباءة وبدون أي مساحيق تجميل»، متسائلاً، أي الجرسون: «أنتو إيه؟!».

وأكد: «رفضي ظهور محجبة بملابس لا تتناسب مع الحجاب يرجع إلى «غيرتي عليهن»، مضيفاً: «غيرتي زادت أكتر بسبب تهكم هذا الشاب الذي يعيش في فرنسا على حجاب بعض الفتيات في مصر، اتوجعت أوي وكنت قاعد وقتها هطق، وأنا مقتنع بما أقوله رغم تعرضي للنقد حتى من أسرتي.. أنا بغير على شكل المحجبات ومش عايز حد يتريق عليهم».