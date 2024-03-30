«المسطول والقنبلة».. شريف مدكور يكشف لـ«ع المسرح» تفاصيل خطوة فنية ندم عليها

تعقيباً على عرض دور في فيلم «المسطول والقنبلة»، وتصريحاته حوله، أكد الإعلامي شريف مدكور: «لو كنت عملته كان ممكن أبقى نجم سينمائي»، موضحاً: «هذا العمل السينمائي هو الخطوة التي ندمت عليها في حياتي».

«مدكور»: كان ممكن أكون نجم سينمائي كبير لو الفيلم اتعمل

وأضاف «مدكور»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج «ع المسرح»: «كان ممكن أكون نجم سينمائي كبير بسبب هذا الفيلم وكان نفسي أعمله، والراحل ممدوح الليثي تواصل معي هاتفياً وطلب مني الذهاب إليه وعندما قابلته وجدت عنده المخرج محمد فاضل، وعرضوا عليا بطولة هذا العمل المستوحى من رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ والسيناريو لمصطفى محرم».

بعد مذاكرة 4 شهور.. «إنتاج الفيلم توقف ولا أعلم السبب»

وتابع: «ذاكرت الفيلم في فترة وصلت لـ 4 شهور مع المخرج، وكان فيلم سياسي وصعب ولكنه متعملش إلى الآن ومعرفش السبب، وتضمن العديد من المشاهد الصعبة والقاسية».