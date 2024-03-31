مسلسل المعلم الحلقة 21.. طريقتان أمام الجنتل لاسترداد بضاعته من المعلم

كشفت أحداث الحلقة 20 من مسلسل المعلم، عن أحداث مثيرة ومتصاعدة، إذ أخفى مصطفى شعبان المخدرات من أحمد بدير «الجنتل» و«اللواء شوقي»، بعد وصوله بشحنة السمك من السويس إلى القاهرة.

أحداث الحلقة 21 من مسلسل المعلم

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 21 من مسلسل المعلم، كيفية وصول الجنتل إلى المخدرات، لأنّ البضاعة تساوي مبالغ مالية كبيرة.

نرصد من خلال السطور التالية، أبرز التوقعات لحصول الجنتل على شحنة المخدرات من مصطفى شعبان.

- الطريقة الأولى تتثمل في قيام الجنتل بخطف أحمد عبدالله محمود، لأنّه كان مرافقا لـ مصطفي شعبان في أثناء رحلته للسويس.

- الطريقة الثانية يضع الجنتل مصطفى شعبان تحت المراقبة، ليعرف مكان المخدرات.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، أحمد بدير، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، سلوى خطاب، منذر رياحنة.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم، يوميا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، حصريًا عبر شاشة قناة الحياة.