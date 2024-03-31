بطل مصر في المصارعة: لعبت أولمبياد تحت 20 سنة وحصلت على 17 ميدالية ذهبية

تحدث عبداللطيف منيع، بطل مصر والعالم في المصارعة، عن تفاصيل مشواره الرياضي، وكواليس تمثيله لمصر عالميًا وحصوله على الميداليات الذهبية وأول أفريقيا لعدة مرات.

منيع انتقل من اللعب في دكرنس إلى المنصورة ثم اتحاد الشرطة

وأوضح بطل مصر والعالم في المصارعة، خلال لقائه مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أنه انتقل من اللعب في مدينة دكرنس إلى نادي المنصورة ثم اتحاد الشرطة، قبل أن ينتقل في عام 2014 إلى طلائع الجيش والذي مازال يلعب باسمه حتى الآن.

وأردف بطل مصر والعالم في المصارعة، «حبيت لعب المصارعة من عمي، وعندنا في دكرنس؛ المصارعة هي اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم».

حصلت على 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية

وتابع بطل مصر والعالم في المصارعة، لعبت أولمبياد وأنا تحت 20 سنة، وحصلت على 17 ميدالية ذهبية أول أفريقيا منهم 3 ميداليات في دورة الألعاب الأفريقية، 2015 في الكونغو، و2019 في المغرب، و2024 في غانا.

وأكمل بطل مصر والعالم في المصارعة، «بقالي 20 سنة بلعب مصارعة، ووالدي أكثر الداعمين والمشجعين لي طوال فترة حياتي ومش بيسيب مباراة ليا في مصر إلا ويكون معايا وجنبي».