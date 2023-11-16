إذاعة القرآن الكريم تكشف لمستمعيها عن خير ما يبدأون به يومهم: «حصن منيع»

قدمت إذاعة القرآن الكريم، بعض النصائح لمتابعيها، حول «خير ما يبدأ به المسلم يومه».

وشددت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أن أذكار الصباح أفضل ما يفتتح به المسلم نشاطه اليومي، تأسيًا بما كان يفعله رسول الله (ص)، واصفة إياها بأنها «الحصن المنيع» الذي يجب على كل مسلم أن يذكر بها غيره.

وذكر المنشور أذكار الصباح وهي:

- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

- آية الكرسي

- سورة الصمد. 3 مرات

- سورة الفلق.. 3 مرات

- سورة الناس.. 3 مرات

- أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.

- اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك (أَمَتُك) وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

- اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك.. 4 مرات

- اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر.

- اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.. 3 مرات

- حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.. 7 مرات

- اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

- اللهم عَالِمَ الغيب والشَّهادة، فاطر السموات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف على نفسي سوءًا أو أجُره إلى مسلم.

- بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.. 3 مرات

- رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.. 3 مرات

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كُله ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفة عين.

- أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذه اليوم فتحه، ونصره، ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

- أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، ودين نبيَّنا محمد صلى الله عليه وسلم وملَّة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

- سبحان الله وبحمده.. 100 مرة

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.. 100 مرة إذا أصبح .

- سبحان الله وبحمده عدد خلقهِ ورِضَا نفسِهِ وزِنُة عَرشِهِ ومِداد كلماته.

- اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

- أستغفر الله وأتوب إليه.. 100 مرة

- اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد.. 10 مرات