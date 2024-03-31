أعمال مستحبة في العشر الأواخر من رمضان.. واعظ يقدم نصائح لأعظم أجر

قال واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، محمود عويس، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والصالحين كانوا يستغلون العشر الأواخر من رمضان استغلالًا عظيمًا، وذلك لما لهذه الأيام من قيمة وأهمية عظيمة في الشهر الفضيل، موضحا أيام قليلة، ذات قيمة عظيمة.

عادات الرسول في العشر الأواخر

وخلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أضاف عويس: «السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله بأنواع الطاعات، وأيقظ أهله للصلاة، واجتهد في العبادة زيادة على عادته، وتفرغ لها واعتزل نساءه».

الرسول يقضي الليل في طاعة الله

وتابع: «النبي كان يقيم غالب الليل ويسهره في طاعة الله، ويجب أن نخرق عاداتنا في هذه الأيام المباركات، فمن ينام نصف الليل، فإن النبي كان ينام قليلا جدا في العشر الأواخر من رمضان، وبدلا من التحدث كثيرا مع الناس اصمت في هذه الأيام، وليتكلم لسانك بطاعة الله مثل الذكر والاستغفار، وقراءة القرآن والصلاة على النبي».