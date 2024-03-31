دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر.. ردده بالعشر الأواخر من رمضان

دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر، محل بحث قطاع كبير من المسلمين، خاصة بالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان، الذي يتحرى فيه المسلم ليلة القدر، والتي أخفاها الله عن عباده المسلمين ليجتهدوا في طلبها، ويقيموا ليلها، طمعاً في أن توافقه ليلة القدر، التي قال فيها الله عز وجل في كتابة الكريم: «ليلة القدر خير من ألف شهر».

دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر، موضحة أن الدعاء المأثور المستحب أن يدعوا به المسلم في هذه الليلة المباركة، ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ ليلة القدر، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي».

قبول الأعمال في ليلة القدر

وفي سياق الحديث عن دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر، نوهت دار الإفتاء إلى أن ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار، مؤكدة أن ثواب العبادة فيها يعادل ثواب ألف شهر من العبادة، استنداً إلى قول الله تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

وفي إطار الحديث عن دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر، أضافت الدار أن ليلة القدر فيها تنزل الملائكة لى الأرض بأمر الله عز وجل، ليسلمون على المؤمنين الصائمين، ويستغفرون لهم، مؤكدة أن الله عز وجل أخفى موعدها لعظمة فضلها، وليجتهد المسلمم في اغتنامها، ويسعى في طلبها.

دعاء ليلة القدر

وبخلاف دعاء السيدة عائشة في ليلة القدر، يمكن أن يردد المسلم دعاء ليلة القدر بالصيغ التالية:

ـ يا رب إن كانت هذه ⁧‫ليلة القدر‬⁩ فاجعلها ليلة جبر للقلوب، جبرًا يليق بكرمك ولطفك، جبرًا يداوي الآلام وينسينا متاعب الأيام يا الله.

ـ يارب أقسم لنا في ليلة القدر فرحًا لكل من طال حزنه، وشفاءً لكل من طال مرضه، ويسرًا لكل من طال عسره.

ـ اللهم ياربَّ ليلة القدر وجاعلها خيرًا من ألف شهر، واجعلنا من السعداء ببلوغها المقبولين بين عبادك الراجين عفوك وغفرانك.

ـ ‏اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار وكتبت لهُم الجنّة اللهَم بلّغنا ليله القدر بلوغًا يُغيّر حالنا إلى ألاحسن ويُهذّب نفوسنا ويُطهر دواخلنا بلُوغ رحمـة ومغفرة وعتق مِن النار واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا.

ـ ‏اللهم بلغنا ليلة القدر وانت لذنوبنا غافر ولقلوبنا جابر ولدعائنا مجيب يارب العالمين.

ـ اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أذكار مستحبة في ليلة القدر

ويمكن أن يردد المسلم في ليلة القدر عدد من الأذكار المستحبة، وهي:

ـ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (100 مرة).

ـ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.