تصدير أكثر من 29 ألف طن بضائع متنوعة عبر ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29029 طنا، تشمل 1512 طن ملح معبأ، و4462 طن رمل صب، و8403 طن يوريا صب، و1240 طن يوريا معبأ، و8100 طن أسمنت معبأ، و3000 طن زيت طعام، و2312 طن بضائع متنوعة.

حركة الواردات في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53984 طنا، تشمل 12762 طن قمح، و13619 طن خردة، و4525 طن حديد، و6200 طن فول، و1300 طن عدس و8500 طن ذرة، و878 طن خشب زان و 6200 طن سكر.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 112 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 91 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة القمح في الصوامع

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61991 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 149930 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2496 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم أبو راضي، يينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6000 شاحنة.