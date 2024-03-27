«النقل» توفر 200 ميني باص بدلا من قطار أبوقير لخدمة أهالي الإسكندرية

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبوقير الذي تقرر إلغاء خطه بالكامل لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» لخدمة أهالي الإسكندرية، وهو إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

200 ميني باص لخدمة المواطنين

وأوضح الجهاز في تقرير صادر عن وزارة النقل، أنّه بدأ تسيير 181 ميني باص حتى الآن، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 200 ميني باص بداية الشهر المقبل لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

مترو الاسكندرية

وفي سياق متصل، وجّهت وزارة النقل بسرعة رصف مزلقانات مشروع مترو الإسكندرية لتحقيق انسيابية في حركة المرور لخدمة المواطنين، مؤكدة على قيادات الهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بضرورة التواجد بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بمشروع مترو الإسكندرية للتنسيق الدائم مع المحافظة والأجهزة المعنية لخدمة المواطنين.

ونوهت وزارة النقل، بتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة في محافظة الإسكندرية لتحقيق مفهوم النقل المتعدد الأغراض، حيث تشتمل الوسائل على قطار كهربائي سريع ومترو وتطوير مواني ومناطق لوجستية.