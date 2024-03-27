رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«النقل» توفر 200 ميني باص بدلا من قطار أبوقير لخدمة أهالي الإسكندرية

كتب:

كريم روماني
02:12 م | الأربعاء 27 مارس 2024
أتوبيسات النقل العام - صورة أرشيفية

أتوبيسات النقل العام - صورة أرشيفية

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل، توفير وتسيير ميني باصات بديلة لقطار أبوقير الذي تقرر إلغاء خطه بالكامل لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر» لخدمة أهالي الإسكندرية، وهو إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

200 ميني باص لخدمة المواطنين

وأوضح الجهاز في تقرير صادر عن وزارة النقل، أنّه بدأ تسيير 181 ميني باص حتى الآن، ومن المقرر أن يصل العدد إلى 200 ميني باص بداية الشهر المقبل لخدمة المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

مترو الاسكندرية

وفي سياق متصل، وجّهت وزارة النقل بسرعة رصف مزلقانات مشروع مترو الإسكندرية لتحقيق انسيابية في حركة المرور لخدمة المواطنين، مؤكدة على قيادات الهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بضرورة التواجد بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بمشروع مترو الإسكندرية للتنسيق الدائم مع المحافظة والأجهزة المعنية لخدمة المواطنين.

ونوهت وزارة النقل، بتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة في محافظة الإسكندرية لتحقيق مفهوم النقل المتعدد الأغراض، حيث تشتمل الوسائل على قطار كهربائي سريع ومترو وتطوير مواني ومناطق لوجستية.

اقرأ المزيد:

أديل لم تركب «مترو الانفاق» لمدة 20 عاما.. اعرف السبب

«كابونجا»: انتظر موافقة جينيس للتسجيل للمرة الثانية بسحب مترو الانفاق 

كابونجا يسحب مترو الانفاق غدا لكسر رقم جديد في موسوعة جينيس 

بدء تحويلات خطوط الغاز المتعارضة مع مسار مترو الانفاق بالجيزة

رئيس هيئة الانفاق: تشغيل مترو «العتبة ماسبيرو الكيت كات» إبريل 2022

 وزارة النقل: بيع تذاكر مترو الانفاق والسكة الحديد بتخفيضات لكبار السن 
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.