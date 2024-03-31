الإمارات تعلن ارتفاع أسعار البنزين بعد تراجع الديزل

أعلنت وسائل إعلام إماراتية ارتفاع أسعار البنزين، مع تراجع أسعار الديزل، وفقًا لبيان صادر عن لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

ووفقًا لبيان اللجنة، زاد سعر البنزين بمقدار 11 إلى 12 فلسًا، في حين انخفضت أسعار الديزل بـ7 فلسات.

أسعار البنزين

وغيرت السلطات الإماراتية أسعار البنزين، وهي:

زاد سعر البنزين سوبر 98 بمقدار 12 فلسًا، ليصل سعر اللتر إلى 3.15 درهم.

وزاد سعر البنزين الخاص 95 بمقدار 11 فلسًا، ليصبح سعر اللتر 3.03 درهم.

وأيضًا زاد سعر البنزين اي بلس 91 بمقدار 11 فلسًا، ليصبح 2.96 درهم للتر.