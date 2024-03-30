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موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024.. «اعرف ترتيب المدن اللي هتشاهده»

كتب:

إسراء طارق أبو سعدة
08:26 م | السبت 30 مارس 2024
كسوف الشمس

كسوف الشمس

يشهد العالم ظاهرة فضائية مميزة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الكسوف الكلي للشمس، التي ستسبب اجتياحا للظلام الدامس في عدة دول خلال ساعات النهار، بعدما يلقي القمر بظلاله على الشمس، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024.

وتختلف مواعيد كسوف الشمس من دولة لأخرى، لذا تعرض جريدة «الوطن»، موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024، بحسبما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024

كشفت جمعية الإمارات للفلك، أن دولة الإمارات ومعظم الدول العربية ستشهد يوم الاربعاء المقبل كسوفا جزئيا للشمس، بينما ستشهد مصر وليبيا كسوفا كليا.

وقال محمد شوكت عودة، رئيس المشروع الإسلامى لرصد الأهلة، إن أطول مدة للكسوف الكلي، ستكون في جنوب ليبيا، التي تعد من أفضل المناطق بالعالم للمهتمين بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية.

موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024

وأضاف «شوكت» أن ظاهرة الكسوف ستبدأ بمختلف مدن الإمارات على التوالي، بداية من مدينة أبوظبي، ثم يليها دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والعين والفجيرة.

موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024 بمدينة أبو ظبي

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، فإن موعد كسوف الشمس اليوم في الإمارات 2024 بمدينة أبوظبي، ستكون في تمام الساعة الثانية ظهرا و22 دقيقة بالتوقيت المحلي.

فيما ستبدأ الذروة في الساعة الثالثة عصرا و20 دقيقة، إذ سيتم الكشف حينها عن 32.3% من قرص الشمس، بالإضافة إلى أن ظاهر الكسوف ستتوقف عند الساعة الخامسة عصرا و 14 دقيقة.

نسب كسوف الشمس في الإمارات 2024

وأشار «شوكت» إلى أن أعلى نسبة للكسوف في الإمارات 2024، ستكون تحديدا في مدينة رأس الخيمة، بينما في ستكون أقل نسبة للكسوف بمدينة العين.

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بقلم إسراء طارق أبو سعدة