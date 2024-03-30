يهتم المقيمون في دولة الإمارات بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024، خاصة أننا على اعتاب العشر الأواخر من الشهر الكريم، وهو ما يجعل الناس تحرص على قضاء الصلوات في وقتها والتعبد لله وتوديع الشهر الفضيل كما أمر الرسول الكريم.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

ويستعرض لكم «الوطن» في السطور القليلة المقبلة مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بالإمارات، والتي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

يأتي فجر أخر يوم من الثلث الثاني برمضان في دولة الإمارات تمام الساعة 4:55 صباحا بدبي، بينما في أبو ظبي يكون في تمام الساعة 4:59 صباحا، وفي الشارقة يكون الساعة 4:54 صباحا، ويكون في العين في تمام الـ4:54 صباحا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

بينما يكون موعد أذان الظهر في دبي، تمام الساعة 12:23 مساءً، وفي أبو ظبي يكون في تمام الساعة 12:27 مساءً، ويرفع الأذان في الشارقة في تمام الساعة 12:23 مساءً، بينما في العين يؤذن للظهر في تمام 12:21 مساءً.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

يأتي موعد أذان العصر في دبي في تمام الساعة 3:52 مساءً، بينما في أبو ظبي 3:55 مساءً، ويكون في الشارقة تمام الساعة 3:51 مساءً، وفي العين يأتي في تمام الساعة 3:49 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب بدبي في تمام الساعة 6:38 مساءً، وفي مدينة أبو ظبي يكون في تمام الـ6:43 مساءً، بينما يأتي في مدينة الشارقة في تمام الساعة 6:39 مساءً، وسيكون في العين في تمام الساعة 6:37 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم السبت 30-3-2024

يبدأ الصيام بالإمارات في تمام الساعة 4:55 صباحا بأذان الفجر، وينتهي الساعة 6:38 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم نحو 13 ساعة و43 دقيقة.