كيف يتم توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي؟

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كأول مادة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، داخل لجان مراقبة مؤمنة على القدر الكافي، وترصد «الوطن» في السياق الآتي، توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي، حسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسئلة توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أسئلة وتوزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، كما يلي.

- 40 سؤالا عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجة واحدة.

- 6 أسئلة عدد أسئلة الاختيار من متعدد بدرجتين.

- 46 سؤالا المجموع الكلي لأسئلة الاختيار من متعدد.

- 4 أسئلة عدد الأسئلة المقالية بدرجتين.

- 4 أسئلة العدد الكلي للأسئلة المقالية.

توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ توزيع درجات امتحان التاريخ لطلاب الصف الثالث الثانوي 2023، جاء كما يلي.

- 52 درجة إجمالي مجموع درجات أسئلة الاختيار من متعدد.

- 8 درجات إجمالي مجموع درجات الأسئلة المقالية.

- 60 درجة مجموع درجات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة

وعقب تأدية امتحان اليوم لمادة التاريخ للشعبة الأدبية، يتبقى لهم المواد التالية وفق هذا الجدول:

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.