الأزهر يصرف «منحة العيد» لمستحقي الإعانة الشهرية من بيت الزكاة غدا

وجَّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية مع الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم الشهري لشهر أبريل، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل غدًا

وأعلن بيت الزكاة والصدقات، في بيان له اليوم الأحد، بدء صرف الإعانة الشهرية للمستحقين عن شهر أبريل 2024 غدًا الإثنين من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والغلاء.

ّأوضح أن صرف الإعانة الشهرية للمستحقين يندرج تحت برنامج «سند» الذي يعتبر أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

فيما، أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف شيخ الأزهر، انتهاء المسح الشامل لقرية «قلبشو» مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في إطار الخطة التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» خلال شهر مارس 2024م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان صحفي، أنَّ فريقًا من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» ومسؤولي فرع البيت بالمنصورة كشف أن المستوى المعيشي لأهالي قرية قلبشو، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، البالغ تعدد سكانها 9 آلاف نسمة، متدنٍ، وأغلب بيوت القرية مبنية من طابق واحد من الطوب الحجري ومسقوفة بالخشب.

أشار فريق البحث إلى أنَّ هناك 458 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بالقرية في احتياج لتطبيق برامج الإعانات الشهرية والغارمين وستر وغطاء وصحة لتصبح قادرة على مواجهة الفقر وسد الاحتياجات الأساسية للأُسَر.