اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسى» يوجه بتوفير جميع احتياجات «مستقبل مصر»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يوجه بتوفير جميع احتياجات «مستقبل مصر»

- الرئيس: المشروع جزء من خطة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاج والصادرات ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للمواطنين

-رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى فى مصر سيعود إلى طبيعته نهاية العام الجارى

- «مدبولى»: صادراتنا ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030.. ووفرنا الاحتياجات الدولارية للإنتاج

-«الزراعة»: ١٫٥ مليار دولار حجم صادراتنا خلال 3 شهور

- «القصير»: التصدير من أهم مصادر العملات الأجنبية ويدعم المزارع والمنتج المصرى

-فى ذكرى «يوم الأرض».. إسرائيل تواصل قصف المدنيين وتنكل بالمرضى والنازحين بقطاع غزة

- الاحتلال يحتجز 5 كوادر طبية و120 مريضاً بلا كهرباء وطعام داخل «ناصر الطبى»

-«دراما المتحدة».. قيادات الشركة تحدثوا عن معايير اختيار ومراجعة الأعمال

-عماد ربيع: بدأنا التحضير لدراما 2025 منذ شهرين و«الحشاشين وجودر» يضاهيان المسلسلات العالمية

- علا الشافعى: أضع نفسى مكان المشاهد.. وحققنا إنجازاً بتسليم 60 % من حلقات المسلسلات قبل التصوير وقدمنا وجبة درامية متنوعة تناسب جميع الأذواق

- دينا كُريّم: استطعنا الوصول إلى ماليزيا ودول شرق آسيا.. وتلقينا طلبات من الهند وأمريكا اللاتينية

- طارق السيد: لعبت أول مباراة مع الزمالك وأنا صائم فى «أسوان» وفطرت بعد المغرب بـ3 ساعات

- اليوم.. صدام نارى بين الزمالك وفيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفيدرالية

الصفحة الثانية

- فى ذكرى يوم الأرض.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأراضى الفلسطينية وقتل المدنيين من النساء والأطفال

- مدير «كمال عدوان»: مرضى مستشفيات شمالى غزة تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب انعدام الغذاء.. والجيش الإسرائيلى يحاصر مجمع الشفاء

-أهالى سيناء يتضامنون مع غزة بأطول مائدة إفطار بدون طعام.. ويرسلون 100 ألف وجبة للقطاع

- «القبائل والعائلات المصرية»: طولها 8 كيلومترات.. ومصر وفلسطين نسيج واحد

-مصر تواصل المشاركة فى المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط المساعدات على غزة

«-الإسكان»: تنفيذ محطات معالجة صرف بقرى «حياة كريمة» فى دمياط

- «الجزار»: نستهدف النهوض بمعيشة المواطن وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل

-وزير الرى يوجه بالجاهزية للتعامل مع الاحتياجات المائية

-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: طريق «النقشبندية»

الصفحة الثالثة

-رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى يعود لطبيعته نهاية العام.. وصادراتنا ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول 2030

- رئيس الوزراء يتفقد مصانع «العاشر من رمضان».. ومسئولو الشركات: السوق المصرية سوق محورية فى أفريقيا والشرق الأوسط ونسعى للتصدير ومواصلة الابتكار وتطوير المنتجات

-صندوق النقد يوافق على برنامج الإصلاح الاقتصادى بتمويل ٨ مليارات دولار.. و«المالية»: نعمل على تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل

- «معيط»: نسعى لاستدامة الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٦٣٦ مليار جنيه

.. -وخبراء: ثقة «الصندوق» فى الاقتصاد تشجع المستثمرين على زيادة أعمالهم وتدفق رؤوس الأموال

- «جاب الله»: برنامج الدعم يهدف إلى تحسين المناخ الاستثمارى.. و«خضر»: يعزز فكرة توطين الصناعة وخلق كيانات كبرى وزيادة التوظيف وتحسين النمو

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! «10 والأخيرة» رمضان 24.. الحصاد المشرف !

الصفحة الرابعة

-تعليمات جديدة من «المركزى» لتوحيد إجراءات تحديث البيانات على مستوى القطاع المصرفى

- تشمل إخطار العملاء 3 مرات بمواعيد التحديث وعدم تحملهم أى رسوم فى حالة التأخر

-شركات صرافة أكبر 3 بنوك حكومية تجمع 7.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن الدولار

-واحدة من أكبر صفقات العام.. «الأهلى المصرى» يستحوذ على جزء من رأسمال «هايد بارك»

«-المصرف المتحد» يمنح 80 موظفاً جائزة الرئيس التنفيذى للتميز

-شهادة الأيزو «9001:2015» لبنك مصر فى الجودة القانونية

-بنك قناة السويس يدعم علاج مرضى العيون فى محافظة الفيوم

-112% نمواً فى صافى أرباح بنك القاهرة 2023 مسجلةً 6.7 مليار جنيه

الصفحة الخامسة

-«إندرايف» تتعاون مع Cairo runners لسد الفجوة بين الجنسين فى الرياضة

-استطلاع لـ«ماستركارد»: شبكات الدفع الآمنة إحدى المزايا المتوقّعة فى مدن مصر الذكية

-منطقة التجارة الحرة توسّع نطاق وصولها إلى شمال أفريقيا

-قرارات «المركزى» تعيد تشكيل سوق العقارات المصرية

-مطورون: استقرار أسعار العقارات الفترة المقبلة

-«الدمرداش» مديراً عاماً لـ«إيزى كير» فى مصر

الصفحة السادسة

-الامتحان ليس عذراً مبيحاً للفطر

-اللحوم والحليب والمنبهات.. مأكولات ومشروبات ممنوعة عن «الحوامل» فى رمضان

-طارق السيد: هزمنا الأهلى فى مباراة شهيرة خلال الشهر الكريم

-الزمالك فاز على «مازيمبى» بهدفين دون رد فى نصف نهائى أبطال أفريقيا وعلى الرجاء المغربى فى الذهاب والإياب بعد تناول طعام الإفطار

-بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»..مصطفى زمزم رئيس أمناء «صنَّاع الخير»: الآية الكريمة منهجى فى الحياة

الصفحة الرابعة

-وقت الحصاد.. قيادات «الشركة المتحدة» يكشفون أسرار نجاح موسم دراما رمضان ومستقبل الصناعة

-عماد ربيع: بدأنا التحضير لدراما 2025.. و«الحشاشين وجودر» يضاهيان المسلسلات العالمية

-نعمل فى فريق متكامل ومتناغم ونمتلك كوادر وخبرات كبيرة وهدفنا تقديم محتوى راقٍ

«-المتحدة» هى البنك المركزى للدراما.. واخترنا 30 عملاً لإنتاجها من أصل 500 وحرصنا على التنوع

-علا الشافعي: أضع نفسى مكان المشاهد وحققنا إنجازاً بتسليم 60% من حلقات المسلسلات قبل التصوير

-قدمنا وجبة متنوعة تناسب جميع الأذواق ونعانى أزمة فى النصوص الكوميدية نعمل على علاجها

- «المتحدة» أعادت للفن رونقه بعد فترات الظلام وتشكل حائط صد أمام المنصات الخارجية

-دينا كريم: استطعنا الوصول إلى ماليزيا ودول شرق آسيا ونستهدف فتح أسواق جديدة لأعمالنا

-تلقينا طلبات من الهند ودول بأمريكا اللاتينية لإنتاج أعمال بحجم الـ90 و120 حلقة

الصفحة الثامنة

-ليالى المقامات الروحية «المسك فاح»

10- سنين «سماع وإنشاد» فى رمضان بصوت الفرق والجمهور

-مها الصغير: «اليوجا» بتهدينى وسندتنى فى موت أبويا وخالتى

-«لقمة هنية» تكفى «بيلا».. مطعم للأكل الشعبى مجاناً لغير القادرين