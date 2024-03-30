اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «السيسى» يوجه بتوفير جميع احتياجات «مستقبل مصر»
كتب:
محمد عزالدين
07:21 م | السبت 30 مارس 2024
عدد جريدة الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يوجه بتوفير جميع احتياجات «مستقبل مصر»
- الرئيس: المشروع جزء من خطة للتوسع فى رقعة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاج والصادرات ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائى للمواطنين
-رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى فى مصر سيعود إلى طبيعته نهاية العام الجارى
- «مدبولى»: صادراتنا ستتجاوز 145 مليار دولار عام 2030.. ووفرنا الاحتياجات الدولارية للإنتاج
-«الزراعة»: ١٫٥ مليار دولار حجم صادراتنا خلال 3 شهور
- «القصير»: التصدير من أهم مصادر العملات الأجنبية ويدعم المزارع والمنتج المصرى
-فى ذكرى «يوم الأرض».. إسرائيل تواصل قصف المدنيين وتنكل بالمرضى والنازحين بقطاع غزة
- الاحتلال يحتجز 5 كوادر طبية و120 مريضاً بلا كهرباء وطعام داخل «ناصر الطبى»
-«دراما المتحدة».. قيادات الشركة تحدثوا عن معايير اختيار ومراجعة الأعمال
-عماد ربيع: بدأنا التحضير لدراما 2025 منذ شهرين و«الحشاشين وجودر» يضاهيان المسلسلات العالمية
- علا الشافعى: أضع نفسى مكان المشاهد.. وحققنا إنجازاً بتسليم 60 % من حلقات المسلسلات قبل التصوير وقدمنا وجبة درامية متنوعة تناسب جميع الأذواق
- دينا كُريّم: استطعنا الوصول إلى ماليزيا ودول شرق آسيا.. وتلقينا طلبات من الهند وأمريكا اللاتينية
- طارق السيد: لعبت أول مباراة مع الزمالك وأنا صائم فى «أسوان» وفطرت بعد المغرب بـ3 ساعات
- اليوم.. صدام نارى بين الزمالك وفيوتشر فى ذهاب ربع نهائى الكونفيدرالية
الصفحة الثانية
- فى ذكرى يوم الأرض.. الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأراضى الفلسطينية وقتل المدنيين من النساء والأطفال
- مدير «كمال عدوان»: مرضى مستشفيات شمالى غزة تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب انعدام الغذاء.. والجيش الإسرائيلى يحاصر مجمع الشفاء
-أهالى سيناء يتضامنون مع غزة بأطول مائدة إفطار بدون طعام.. ويرسلون 100 ألف وجبة للقطاع
- «القبائل والعائلات المصرية»: طولها 8 كيلومترات.. ومصر وفلسطين نسيج واحد
-مصر تواصل المشاركة فى المهمة الإنسانية بتنفيذ إسقاط المساعدات على غزة
«-الإسكان»: تنفيذ محطات معالجة صرف بقرى «حياة كريمة» فى دمياط
- «الجزار»: نستهدف النهوض بمعيشة المواطن وتطوير الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل
-وزير الرى يوجه بالجاهزية للتعامل مع الاحتياجات المائية
-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: طريق «النقشبندية»
الصفحة الثالثة
-رئيس الوزراء: الوضع الاقتصادى يعود لطبيعته نهاية العام.. وصادراتنا ستتجاوز 145 مليار دولار بحلول 2030
- رئيس الوزراء يتفقد مصانع «العاشر من رمضان».. ومسئولو الشركات: السوق المصرية سوق محورية فى أفريقيا والشرق الأوسط ونسعى للتصدير ومواصلة الابتكار وتطوير المنتجات
-صندوق النقد يوافق على برنامج الإصلاح الاقتصادى بتمويل ٨ مليارات دولار.. و«المالية»: نعمل على تحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل
- «معيط»: نسعى لاستدامة الانضباط المالى وخفض عجز الموازنة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٦٣٦ مليار جنيه
.. -وخبراء: ثقة «الصندوق» فى الاقتصاد تشجع المستثمرين على زيادة أعمالهم وتدفق رؤوس الأموال
- «جاب الله»: برنامج الدعم يهدف إلى تحسين المناخ الاستثمارى.. و«خضر»: يعزز فكرة توطين الصناعة وخلق كيانات كبرى وزيادة التوظيف وتحسين النمو
-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: «الشركة المتحدة» كيف ولماذا؟! «10 والأخيرة» رمضان 24.. الحصاد المشرف !
الصفحة الرابعة
-تعليمات جديدة من «المركزى» لتوحيد إجراءات تحديث البيانات على مستوى القطاع المصرفى
- تشمل إخطار العملاء 3 مرات بمواعيد التحديث وعدم تحملهم أى رسوم فى حالة التأخر
-شركات صرافة أكبر 3 بنوك حكومية تجمع 7.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن الدولار
-واحدة من أكبر صفقات العام.. «الأهلى المصرى» يستحوذ على جزء من رأسمال «هايد بارك»
«-المصرف المتحد» يمنح 80 موظفاً جائزة الرئيس التنفيذى للتميز
-شهادة الأيزو «9001:2015» لبنك مصر فى الجودة القانونية
-بنك قناة السويس يدعم علاج مرضى العيون فى محافظة الفيوم
-112% نمواً فى صافى أرباح بنك القاهرة 2023 مسجلةً 6.7 مليار جنيه
الصفحة الخامسة
-«إندرايف» تتعاون مع Cairo runners لسد الفجوة بين الجنسين فى الرياضة
-استطلاع لـ«ماستركارد»: شبكات الدفع الآمنة إحدى المزايا المتوقّعة فى مدن مصر الذكية
-منطقة التجارة الحرة توسّع نطاق وصولها إلى شمال أفريقيا
-قرارات «المركزى» تعيد تشكيل سوق العقارات المصرية
-مطورون: استقرار أسعار العقارات الفترة المقبلة
-«الدمرداش» مديراً عاماً لـ«إيزى كير» فى مصر
الصفحة السادسة
-الامتحان ليس عذراً مبيحاً للفطر
-اللحوم والحليب والمنبهات.. مأكولات ومشروبات ممنوعة عن «الحوامل» فى رمضان
-طارق السيد: هزمنا الأهلى فى مباراة شهيرة خلال الشهر الكريم
-الزمالك فاز على «مازيمبى» بهدفين دون رد فى نصف نهائى أبطال أفريقيا وعلى الرجاء المغربى فى الذهاب والإياب بعد تناول طعام الإفطار
-بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»..مصطفى زمزم رئيس أمناء «صنَّاع الخير»: الآية الكريمة منهجى فى الحياة
الصفحة الرابعة
-وقت الحصاد.. قيادات «الشركة المتحدة» يكشفون أسرار نجاح موسم دراما رمضان ومستقبل الصناعة
-عماد ربيع: بدأنا التحضير لدراما 2025.. و«الحشاشين وجودر» يضاهيان المسلسلات العالمية
-نعمل فى فريق متكامل ومتناغم ونمتلك كوادر وخبرات كبيرة وهدفنا تقديم محتوى راقٍ
«-المتحدة» هى البنك المركزى للدراما.. واخترنا 30 عملاً لإنتاجها من أصل 500 وحرصنا على التنوع
-علا الشافعي: أضع نفسى مكان المشاهد وحققنا إنجازاً بتسليم 60% من حلقات المسلسلات قبل التصوير
-قدمنا وجبة متنوعة تناسب جميع الأذواق ونعانى أزمة فى النصوص الكوميدية نعمل على علاجها
- «المتحدة» أعادت للفن رونقه بعد فترات الظلام وتشكل حائط صد أمام المنصات الخارجية
-دينا كريم: استطعنا الوصول إلى ماليزيا ودول شرق آسيا ونستهدف فتح أسواق جديدة لأعمالنا
-تلقينا طلبات من الهند ودول بأمريكا اللاتينية لإنتاج أعمال بحجم الـ90 و120 حلقة
الصفحة الثامنة
-ليالى المقامات الروحية «المسك فاح»
10- سنين «سماع وإنشاد» فى رمضان بصوت الفرق والجمهور
-مها الصغير: «اليوجا» بتهدينى وسندتنى فى موت أبويا وخالتى
-«لقمة هنية» تكفى «بيلا».. مطعم للأكل الشعبى مجاناً لغير القادرين