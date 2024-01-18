عضو بـ«الشيوخ»: المشروعات الزراعية في سيناء تستهدف استكمال التنمية الشاملة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إنَّ متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ مشروعات زراعية جديدة في سيناء تستهدف استكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أنَّ استكمال الدولة مشروعات التنمية في سيناء تأكّيد على عزم الدولة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز.

مشروعات زراعية جديدة في سيناء

وأكّد أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والاهتمام بها وتنميتها على رأس أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي سيناء.

وأشار النائب إلى أنَّ سيناء تشهد تنمية حقيقة على أرض الواقع من خلال تحقيق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني علاوة على أن السيادة المصرية خط أحمر، وتأكيد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقررات الوطن.

استصلاح أكثر من 100 ألف فدان في سيناء

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنَّ استصلاح أكثر من 100 ألف فدان في سيناء لإقامة مشروعات زراعية جديدة في سيناء ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.