ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان المغرب، حيث أعلنت هيئة المساحة المصرية مواعيد أذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات، لا سيما أن موعد الأذان يختلف من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

وجاء موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات كالتالي:

- موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6 مساء و8 دقائق.

- موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6 مساء و13 دقيقة.

- موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:15 مساء.

- موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:15 مساءً.

- موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 06:15 مساء.

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم 31 -3-2024

وفيما يتعلق مواعيد أذان المغرب في باقي المحافظات جاءت كالآتي:

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:13 مساء

موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:13 مساء

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:06 مساء

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:10 مساء

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 5:59 مساء

موعد أذان المغرب في الوادي الجديد اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:27 مساء

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم 21 رمضان

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:12 مساء

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:30 مساء

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:12 مساء

موعد أذان المغرب في البحيرة اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:17 مساء

موعد أذان المغرب في دمياط اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:12 مساء

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:09 مساء

موعد أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:04 مساء

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6:03 مساء.