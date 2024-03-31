كشفت إمساكية شهر رمضان الكريم الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن إفطار اليوم 21 من شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية إلى أن موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024 يأتي الساعة 6 مساء و8 دقائق.

موعد صلاة المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة المغرب في السويس اليوم الأحد 31-3-2024، إذ تأتي الإقامة بعد رفع الأذان بدقائق ليكون الساعة 6 مساء و10 دقائق.

عدد ساعات الصيام في السويس اليوم الأحد 31 مارس

ويبلغ عدد ساعات الصيام في السويس اليوم الأحد 31 مارس 2024، نحو 14 ساعة و16 دقيقة، تبدأ من رفع أذان الفجر الساعة 4 صباحا و12 دقيقة حتى رفع أذان المغرب الساعة 6 مساء و8 دقائق.