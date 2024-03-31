أكدت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024، في اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

وتستعرض «الوطن»، في تقريرها عبر السطور التالية، موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك حتى يستطيع المسلمون من تنظيم وقتهم وقراءة القرآن، وتجهيز مائدة الإفطار.

فكشف وزارة الشؤون الإسلامية أن موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024، في العاصمة «الرياض» سيكون عند تمام الساعة 6:10 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى تأتي صلاة الفجر عند الساعة 4:27 صباحًا، والشروق 5:46 صباحًا، والظهر 11:57 صباحًا، والعصر 3:25 مساءً، والمغرب 6:09 مساءً، والعشاء 8:09 مساءً.

موعد صلاة المغرب في السعودية اليوم

وتختلف مواعيد أذان المغرب حسب المنطقة والمحافظة، فتأتي صلاة المغرب في محافظة مكة المكرمة عند الساعة 6:35، أما عن صلاة الفجر فكانت عند الساعة 4:58 صباحًا، الشروق في الساعة 6:14 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:25 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:50 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:35 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في السعودية الجمعة 31-3-2024

وفي محافظة جدة، تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:38 مساءً، وتأتي الصلوات الأخرى كالتالي: صلاة الفجر عند الساعة 5:00 صباحًا، الشروق في الساعة 6:17 صباحًا، صلاة الظهر في الساعة 12:28 ظهرًا، صلاة العصر في الساعة 3:53 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:48 مساءً.