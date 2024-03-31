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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:47 م | الأحد 31 مارس 2024
موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024، من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم، إذ يتغير موعد الأذان كل يوم عن اليوم السابق له بمعدل دقيقة أو دقيقتين.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024 الساعة 6 مساء و13 دقيقة.

موعد صلاة  المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024

ويستعرض التقرير موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024، إذ يأتي بعد رفع أذان المغرب بعدة دقائق ليكون الساعة 6 مساء و15 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 31 مارس 2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 31 مارس 2024، نحو 14 ساعة و18 دقيقة، تبدأ من رفع أذان الفجر الساعة 4 صباحا و15 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و13 دقيقة.

موعد عيد الفطر المبارك

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر إمساكية شهر رمضان، أن آخر أيام الشهر الكريم الثلاثاء 9 أبريل، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.

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بقلم آية حسنين